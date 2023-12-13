Выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках станет постоянной – мэр Москвы

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Выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам станет постоянной. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что проект запустили в прошлом году в качестве эксперимента. Затем его возможности были расширены – у льготников появилась возможность выбрать и получить препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

Отмечается, что в эксперименте поучаствовали более 180 коммерческих аптек. В этом году они отпустили 364 тысячи электронных рецептов, общая сумма которых более 840 миллионов рублей.

"С учетом положительных результатов приняли решение о реализации программы на постоянной основе", – заключил Собянин.

Ранее москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыли автоматический доступ к электронной медкарте. Раньше для этого нужно было подавать упрощенную заявку.

До этого мэр открыл центр женского здоровья при больнице № 31 в Москве. Он связан с родильным домом, многофункциональной клиникой, а также коллективом, который имеет огромный опыт. Объект возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий.

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