Собянин заявил, что москвичи могут проверить свое здоровье в 77 центрах госуслуг

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Современные диагностические комплексы проверки здоровья есть уже в 77 центрах госуслуг. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, около 7 минут требуется комплексу, чтобы оценить функцию внешнего дыхания, уровень насыщения крови кислородом, пульс и ритм сердца, артериальное давление, состав тела и норму калорий.

Кроме того, сервис составляет персональные рекомендации по правильному питанию на неделю вместе с рецептами, индивидуальный набор физических упражнений, а также дает советы по их выполнению. Отмечается, что комплексами воспользовались свыше 700 тысяч раз с августа 2020 года.

Собянин добавил, что во всех флагманских офисах работает робот-диагност, измеряющий температуру тела, объем легких человека, уровень сахара в крови. Он дает необходимые рекомендации, основываясь на полученных данных.

Районные центры ждут посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00, напомнил Собянин.

Ранее он рассказал, что середины мая этого года и до 1 октября в столичных парках работали павильоны "Здоровая Москва". За это время обследования в них прошли более 288 тысяч москвичей.

До этого градоначальник подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. По его словам, во флагманском центре провели свыше 750 экстренных операции. Мэр назвал этот показатель внушительным для небольшого периода работы.

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли первый центр женского здоровья