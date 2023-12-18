Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года

Количество звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками компаний-сотовых операторов, увеличилось в четыре раза с лета 2023 года. Злоумышленники звонят абоненту и сообщают, что у него заканчивается срок действия сим-карты или договора на предоставление услуг связи. Предлагают продлить его, но при этом пытаются выманить конфиденциальные данные.

Таким образом преступники получают доступ к личному кабинету пользователя в различных сервисах, в том числе финансовых. Поэтому эксперты советуют не разговаривать по телефону с незнакомцами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.