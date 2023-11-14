В Курской области ввели запрет на использование пиротехники

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В Курской области запретили использовать пиротехнические изделия до 25 января 2024 года. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

"Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности", – пояснил он.

Глава региона добавил, что контроль за исполнением решения власти будут осуществлять совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами.

В мае губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утвердил ограничение на полеты беспилотников на территории региона, а также полный запрет на использование любых видов беспилотных судов, салютов и пиротехнических изделий. Исключения будут сделаны только для БПЛА органов государственной власти и силовых структур.

Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах