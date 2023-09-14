В Татарстане завели уголовное дело после выстрела из пиротехники в лицо ребенку

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Татарстане следователи завели уголовное дело после того, как второклассник выстрелил из сигнальной ракетницы в другого 8-летнего ученика. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел утром 14 сентября в школе, расположенной в селе Богородском в Пестречинском районе под Казанью. В СК сообщили, что ракетницу принес в учебное заведение второклассник. Когда дети осматривали устройство, то оно случайно выстрелило в них.

В прокуратуре же отметили, что мальчик нашел пусковое устройство. Из-за выстрела пиротехническим патроном в лицо ребенок получил рваную рану губы, а другой школьник был оглушен звуковой волной.

По информации СК, дело завели по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее полицейские задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике Москвы. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя.

Как добавили в управлении, при задержании у подозреваемого изъяли пневматический пистолет. При этом, как заявили в полиции, злоумышленник не производил выстрелов из оружия, пострадавших нет.

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