СК возбудил дело в отношении устроившего стрельбу на Ямале

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Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который начал стрельбу в Ноябрьске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По информации следствия, 61-летний мужчина отказался общаться с судебными приставами по поводу выселения его из аварийного дома. Сейчас с ним проводятся переговоры.

"В целях безопасности правоохранительными органами обеспечено оцепление указанного здания с находящимся в нем мужчиной, с ним проводятся переговоры о выходе из здания и последующей сдаче представителям власти", – говорится в сообщении.

Сотрудники отдела судебных приставов по Ноябрьску прибыли к частному дому злоумышленника, чтобы выполнить судебное решение о его выселении. Жилье подлежит сносу. Мужчина отказался говорить с судебными приставами, выстрелил из ружья в воздух, а после поджег свой автомобиль. В конце он закрылся в доме.

В региональном управлении МВД РФ начали проверку, в ходе которой правоохранители установят обстоятельства инцидента.

Соседка мужчины, между тем, назвала его своеобразным и замкнутым человеком. По ее словам, злоумышленник действительно стрелял не по приставам, а в воздух. Мужчина также плохо ладил с соседями, добавила она.