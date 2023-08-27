Несколько человек погибли в результате стрельбы в магазине во Флориде

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Стрельба произошла в городе Джексонвилл в штате Флорида, несколько человек погибли. Об этом сообщает местный телеканал WJXT.

Согласно заявлению мэра города Донны Джиган, стрельба произошла около 20:00 по московскому времени.

Нападавший, предположительно, мертв, однако власти советуют людям избегать нахождения в районе. На месте происшествия работают экстренные службы и полицейский спецназ, а также вертолет.

Информации о причине произошедшего, а также о числе раненых и погибших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома в Соединенных Штатах. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Стрелок между тем скрылся, задержать его пока не удалось.

Неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в США