02 июля, 00:00Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Хорватии – СМИ
Фото: AP Photo/Darko Bandic
Неизвестный открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии. В результате происшествия один человек погиб, несколько получили ранения. Об этом сообщает Index со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что мужчина открыл огонь из автомата Калашникова в районе Канак. Преступник сбежал, полицейские его ищут, проводятся следственные мероприятия.
Также пожарные тушат возгорание на трех объектах, которые связаны со случившимся, добавляет портал. Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие.
Ранее во Владивостоке группа неизвестных граждан в ходе потасовки устроила стрельбу. В результате происшествия пострадали несколько человек.
До этого два человека погибли и еще 15 получили различные ранения в результате перестрелки, произошедшей на уличной вечеринке в городе Сагино американского штата Мичиган. Данная вечеринка неоднократно разгонялась полицейскими, однако затем ее участники собирались в новом месте
Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева
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