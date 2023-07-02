Один человек погиб при стрельбе в Хорватии – СМИ

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Неизвестный открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии. В результате происшествия один человек погиб, несколько получили ранения. Об этом сообщает Index со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что мужчина открыл огонь из автомата Калашникова в районе Канак. Преступник сбежал, полицейские его ищут, проводятся следственные мероприятия.

Также пожарные тушат возгорание на трех объектах, которые связаны со случившимся, добавляет портал. Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие.

Ранее во Владивостоке группа неизвестных граждан в ходе потасовки устроила стрельбу. В результате происшествия пострадали несколько человек.

До этого два человека погибли и еще 15 получили различные ранения в результате перестрелки, произошедшей на уличной вечеринке в городе Сагино американского штата Мичиган. Данная вечеринка неоднократно разгонялась полицейскими, однако затем ее участники собирались в новом месте

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева