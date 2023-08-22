Ребенок погиб в перестрелке между наркоторговцами во Франции

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10-летний ребенок погиб в городе Ним на юге Франции из-за перестрелки на улице. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

"Десятилетний ребенок убит в Ниме во время, по-видимому, сведения счетов между наркоторговцами. Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной", – сообщил Дарманен у себя в соцсетях.

По информации радио France Info, целью нападения был дядя погибшего, который вместе с мальчиком и вторым племянником ехал на автомобиле из ресторана. Когда он парковал машину, четверо в капюшонах начали стрелять по ним и дядя тут же уехал из района. Мужчину ранили в область спины, но он смог добраться до больницы. Однако его 10-летний племянник погиб от ранений. Второй мальчик не пострадал, добавляет источник.

Дарманен в своем сообщении пообещал, что полицейские усилят контроль во Франции в рамках борьбы с наркотрафиком, и напомнил об огромном количестве арестов наркоторговцев за последнюю неделю.

Ранее в результате перестрелки на уличной вечеринке в американском Мичигане погибли два человека. Жертвами стали 19-летний молодой человек и 51-летняя женщина. Еще 15 находившихся на месте происшествия получили ранения.

В США произошел второй за неделю случай массовой стрельбы с жертвами