Трехлетний ребенок случайно застрелил сестру в США

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Трехлетний ребенок случайно застрелил годовалую сестру в Калифорнии в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Сан-Диего.

Звонок о стрельбе поступил в полицию округа утром 17 июля. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчик выстрелил сестре в голову, достав пистолет из ненадежного места.

Сейчас местные следователи изучают обстоятельства произошедшего.

Согласно данным Gun Violence Archive, с начала 2023 года в США зафиксировали 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 10 тысяч человек, еще свыше 20 тысяч были ранены.

Ранее в результате перестрелки на уличной вечеринке в американском Мичигане погибли два человека. Жертвами стали 19-летний молодой человек и 51-летняя женщина. Еще 15 находившихся на месте происшествия получили ранения.



В США произошел второй за неделю случай массовой стрельбы с жертвами