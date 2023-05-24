Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

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В американском городе Нэш, штат Техас, четыре человека погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на представителей местной полиции.

По данным правоохранителей, стрельба произошла во вторник, 23 мая, в одном из жилых домов города. После этого неизвестный, предположительно, открывший стрельбу, забаррикадировался в доме.

На место прибыли сотрудники полиции Нэша и департамента общественной безопасности Техаса. В конечном итоге подозреваемый вышел на улицу, и его сразу же задержали.

Внутри дома полицейские обнаружили тела четырех человек. Тем не менее официальной информации о погибших и причинах смерти пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и шестеро получили травмы в результате стрельбы в одном из банков американского города Луисвилл, штат Кентукки. Полицейские сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу, был нейтрализован.

Позже стало известно, что стрельбу в банке Луисвилля мог начать действующий или бывший сотрудник этой кредитной организации.