Стрельбу в банке Луисвилля в США, где погибли пять человек, мог устроить его сотрудник

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Стрельбу в одном из банков Луисвилля в США, где были убиты пять человек, мог начать действующий или бывший сотрудник этой кредитной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника местной полиции Пола Хамфри.

По его словам, злоумышленник действовал в одиночку. В ходе пресс-конференции Хамфри заявил, что из восьми раненых двое находятся в критическом состоянии.

"В полиции считают, что подозреваемый – одиночка, который был как-то связан с банком. Мы пытаемся определить, что это была за связь. Как представляется, он ранее там работал", – заявил Хамфри.

Полицейский добавил, что в результате перестрелки травмы получили двое правоохранителей. Один из них находится в критическом состоянии, поделился Хамфри.

В свою очередь, губернатор штата Кентукки Энди Бешир рассказал, что среди жертв нападения оказались его друзья, еще один получил травмы. По словам главы региона, в банке когда-то находился штаб его избирательной кампании.

Стрельба в американском городе Луисвилл произошла в понедельник, 10 апреля. В ходе перестрелки правоохранителям удалось нейтрализовать злоумышленника. Стрелок был замечен в 300-м блоке Ист-Мэйн. В результате нападения погибли пятеро человек.

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