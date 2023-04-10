Пять человек погибли и шесть пострадали после стрельбы в США

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Пять человек погибли и шестеро получили травмы в результате стрельбы в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом местная полиция написала в Twitter.

Шестерых пострадавших госпитализировали. Полицейские добавили, что злоумышленник, который устроил стрельбу, был нейтрализован. По словам правоохранителей, угрозы жизни горожан больше нет.

Во время стрельбы травмы получил в том числе и сотрудник полиции, передает телеканал CNN.

О происшествии стало известно в понедельник, 10 апреля. Злоумышленник был замечен в 300-м блоке Ист-Мэйн. Правоохранители на тот момент сообщали о множестве пострадавших.

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