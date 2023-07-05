Девять человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне в День независимости США

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Девять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне в День независимости США, сообщил помощник начальника столичной полиции Лесли Парсонс в Twitter.

По его словам, среди них двое несовершеннолетних – 9 и 17 лет. Расследование пока находится на предварительной стадии.

Парсонс рассказал, что ЧП произошло на северо-востоке города в ночь на 5 июля по местному времени. Черный внедорожник остановился, после чего из него начали стрелять по местным жителям, отмечавшим на улице 4 июля.

Некоторых пострадавших госпитализировали, другие обратились к врачам самостоятельно.

Ранее человек погиб после того, как неизвестный открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии. После произошедшего злоумышленник сбежал с места происшествия, его разыскивала полиция.



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