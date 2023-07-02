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Полиция арестовала более 400 человек на протестах во Франции – СМИ
Фото: AP Photo/Christophe Ena
Стражи правопорядка арестовали более 400 человек за ночь на протестах во Франции, которые вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел страны сообщает BFM TV.
В общей сложности полицейские арестовали 427 человек, из них 126 – в Париже и его пригородах.
Сообщается, что премьер-министр Франции Элизабет Борн покинула штаб-квартиру парижской полиции, куда она прибыла, чтобы следить за ситуацией, связанной с беспорядками.
Стычки с полицией были зарегистрированы в Париже, Марселе, Лионе и других городах Франции.
Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.
Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу.
В ночь на первое июля более 1,3 тысячи человек были задержаны в ходе подавления беспорядков. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.
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