В "Турпомощи" заявили об отсутствии обращений россиян после перестрелки в Бодруме

Фото: телеграм-канал Readovka

Российские туристы не обращались за помощью после перестрелки в отеле турецкого Бодрума. Об этом в беседе с RT заявил директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Обращений не было. К счастью, россиян эта тема не затронула, насколько нам известно. Наши все туристы спокойно отдыхают", – заявил он, отметив, что перестрелка, вероятнее всего, произошла между местными жителями.

Осауленко пояснил, что в случае, когда конфликт происходит с организованным туристом, на помощь ему всегда придут руководители группы. Если же турист отдыхает в стране самостоятельно и конфликт его затронул, он должен самостоятельно связаться с администрацией отеля и предпринять дальнейшие шаги.

До этого сообщалось, что при перестрелке в отеле турецкого Бодрума погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел между тремя подъехавшими на машине к отелю и еще тремя находившимися в нем. Стрелявшие из машины скрылись с места происшествия.



Перестрелка произошла в отеле в турецком Бодруме