Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Подольске. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

"25 августа в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов на Тепличной улице слышны звуки, похожие на выстрелы", – отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт. В связи с этим один из участников ссоры выстрел из травматического пистолета в другого мужчину. Пострадавшего доставили в медучреждение.

По данным ведомства, полицейские доставили подозреваемого в отдел для дальнейших разбирательств. Им оказался житель Подольска 1985 года рождения. Оружие у мужчины изъяли. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома в Соединенных Штатах. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Стрелок между тем скрылся, задержать его пока не удалось.

Неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в США