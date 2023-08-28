Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Происшествия

Один человек погиб во время перестрелки в отеле турецкого Бодрума – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Один человек погиб при перестрелке в отеле в турецкой провинции Бодрум. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, инцидент произошел между тремя подъехавшими на машине к отелю и еще тремя находившимися в нем. В результате перестрелки трое оказались ранены. Стрелявшие из автомобиля скрылись с места происшествия.

К поиску открывших огонь привлекли дополнительные силы полиции, следователей и федерального центра.

До этого несколько человек погибли в ходе перестрелки в американском штате Флорида. При этом точное число погибших и пострадавших не уточнялось. На месте работали экстренные службы и спасательный вертолет.

Драка произошла на свадьбе в Дагестане

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика