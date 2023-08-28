09:30Происшествия
Один человек погиб во время перестрелки в отеле турецкого Бодрума – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Один человек погиб при перестрелке в отеле в турецкой провинции Бодрум. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на местные СМИ.
По информации издания, инцидент произошел между тремя подъехавшими на машине к отелю и еще тремя находившимися в нем. В результате перестрелки трое оказались ранены. Стрелявшие из автомобиля скрылись с места происшествия.
К поиску открывших огонь привлекли дополнительные силы полиции, следователей и федерального центра.
До этого несколько человек погибли в ходе перестрелки в американском штате Флорида. При этом точное число погибших и пострадавших не уточнялось. На месте работали экстренные службы и спасательный вертолет.
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