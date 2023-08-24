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07:52

Происшествия

Пять человек погибли при стрельбе в Калифорнии – СМИ

Фото: 123RF/tupungato

Минимум пять человек погибли при стрельбе в городе Трабуко-Каньон в Калифорнии. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Согласно их информации, инцидент произошел в баре Cook's Corner. К стрельбе привел конфликт между экс-сотрудником правоохранительных органов и его супругой.

В результате произошедшего были ранены шесть посетителей заведения. Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелка. В ФБР начали расследование.

Ранее при перестрелке наркоторговцев во Франции погиб ребенок. Мальчику было десять лет. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, комментируя ситуацию, заявил, что на фоне произошедшего полицейские усилят контроль в рамках борьбы с наркотрафиком.

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