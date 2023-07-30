Две стрельбы произошли на карнавале в Роттердаме – СМИ

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Две стрельбы произошли на Летнем карнавале в Роттердаме, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным СМИ, днем в субботу, 29 июля, в Роттердаме в ходе ежегодного Летнего карнавала (мероприятие аналогично карнавалу в странах Латинской Америки), неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Однако вечером, после мероприятия, другой мужчина на той же улице устроил стрельбу, добавили в СМИ. Из-за этого ранения получили трое граждан. В свою очередь, полицейские открыли огонь по нападавшему.

Корпорация NOS добавила, что в результате происшествия полиция Роттердама задержала троих человек. О состоянии раненых не уточняется.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в центральном деловом районе Окленда в Новой Зеландии. Мэр Окленда Уэйн Браун заявил, что стрелявший был убит, однако местная полиция пока не подтвердила эту информацию.

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