Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Новой Зеландии

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По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в центральном деловом районе Окленда в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание Otago Daily Times.

Злоумышленник утром 19 июля проник штурмом в здание, которое было закрыто на ремонт, и открыл там стрельбу.

По данным медиков, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести. Один из пострадавших – сотрудник полиции.

Мэр Окленда Уэйн Браун заявил, что стрелявший был убит, однако местная полиция пока не подтвердила эту информацию.

В данном районе перекрыли несколько дорог. Власти призвали горожан оставаться дома и по возможности не приближаться к центральному деловому району.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса, в результате инцидента, помимо шестерых пострадавших, были застрелены два человека. Он также подтвердил информацию о ликвидации стрелявшего.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок случайно застрелил годовалую сестру в Калифорнии в США. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчик выстрелил сестре в голову, достав пистолет из ненадежного места.

До этого девять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне в День независимости США. Среди них двое несовершеннолетних – 9 и 17 лет.

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