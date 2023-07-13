Открывшего стрельбу в поезде на юго-востоке Франции задержали

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Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу в поезде, следовавшем из города Анси в Париж. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру.

По данным прессы, в результате инцидента пострадавших не выявили.

Ранее СМИ писали, что семь человек, в том числе шестеро детей, были травмированы после нападения человека с ножом во французском городе Анси. На тот момент сообщалось, что двое несовершеннолетних находились в тяжелом состоянии. Их пришлось экстренно госпитализировать на спасательных вертолетах.

Происшествие случилось около 09:45 (10:45 по московскому времени) в парке у озера города. Большинство пострадавших – дети в возрасте около трех лет.



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