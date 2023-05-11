Детям запретили носить рюкзаки в школах Мичигана из-за попыток пронести оружие

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Округ государственных школ Гранд-Рапидса в американском штате Мичиган решил запретить ученикам учреждений носить рюкзаки из-за случаев изъятия у школьников оружия. Об этом сообщается на сайте округа.

Согласно информации, часть оружия конфисковали у учеников начальной школы.

"В трех из четырех случаев оружие было в рюкзаках", – говорится в сообщении.

В заявлении также приводятся слова руководителя школьного округа, который добавил, что это будет первым шагом на пути к защите школьников.

Ранее в приходской школе в американском Нэшвилле женщина-трансгендер устроила стрельбу. В результате погибли шесть человек – трое детей 9 лет и трое педагогов 60 лет.

По словам шефа городской полиции Джона Дрейка, Одри Хейл заранее планировала нападение. В школу она вошла с двумя автоматическими винтовками и пистолетом.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии