Глава МВД Молдавии подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинева

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Глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку на фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дорина Речана.

Помимо нее, заявление об отставке подали министр образования и науки Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.

"Завтра я представлю на утверждение президенту страны новые кандидатуры на эти должности", – уточнил молдавский премьер.

Речан поблагодарил ушедших глав ведомств за свою деятельность.

Инцидент со стрельбой в аэропорту молдавской столицы произошел вечером 30 июня. Мужчине было отказано во въезде в страну, после чего он обстрелял пограничника и заперся в одном из помещений.

Позже стало известно, что злоумышленник является 43-летним уроженцем Таджикистана. В ходе штурма Рустама Ашурова удалось задержать.

В Генпрокуратуре Таджикистана рассказали, что Ашуров разыскивается в стране по подозрению в похищении зампредседателя Ориенбанка Шухрата Исматуллоева. Преступление тот осуществил 24 июня вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев.

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух пограничников, скончался в больнице от полученных ранений.

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