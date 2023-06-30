Прокуратура Молдавии признала терактом стрельбу в аэропорту Кишинева

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Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте по факту стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Республики.

"Агрессор будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по данному инциденту", – заверили в ведомстве.

Статья Уголовного кодекса Молдавии о террористическом акте, сопряженном с убийством нескольких человек, предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В молдавском правительстве агентству рассказали, что злоумышленник убил двух правоохранителей.

В свою очередь, в беседе с ТАСС представители власти уточнили, что иностранцу удалось выхватить пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после того, как ему было отказано во въезде на территорию республики.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь злоумышленник приехал из Турции.

СМИ писали о том, что стрелок удерживал заложников. Сообщалось о двух погибших. Кроме того, пострадал сотрудник пограничной службы.

Правоохранители задержали стрелявшего. Отмечалось, что в ходе штурма он получил ранения.



Стрельба произошла в аэропорту Кишинева