18:34Происшествия
Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева задержали
Фото: телеграм-канал "Голос страны"
Иностранца, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Молдавии.
"Бойцам полицейской бригады особого назначения "Молния" удалось нейтрализовать агрессора", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе штурма стрелок получил ранения. Сейчас ему оказывают помощь медики.
О стрельбе в аэропорту молдавской столицы стало известно вечером 30 июня. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь мужчина приехал из Турции. Ему было отказано во въезде в страну, после чего он выстрелил в пограничника и заперся в одном из помещений.
По некоторым данным, стрелок удерживал заложников. Известно как минимум о двух погибших. Также был ранен сотрудник пограничной службы, в которого выстрелил мужчина.
В связи со случившимся аэропорт Кишинева временно прекратил принимать и отпускать рейсы. Вылеты там задерживаются минимум на час.
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