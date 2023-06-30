Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева задержали

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Иностранца, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Молдавии.

"Бойцам полицейской бригады особого назначения "Молния" удалось нейтрализовать агрессора", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе штурма стрелок получил ранения. Сейчас ему оказывают помощь медики.

О стрельбе в аэропорту молдавской столицы стало известно вечером 30 июня. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь мужчина приехал из Турции. Ему было отказано во въезде в страну, после чего он выстрелил в пограничника и заперся в одном из помещений.

По некоторым данным, стрелок удерживал заложников. Известно как минимум о двух погибших. Также был ранен сотрудник пограничной службы, в которого выстрелил мужчина.

В связи со случившимся аэропорт Кишинева временно прекратил принимать и отпускать рейсы. Вылеты там задерживаются минимум на час.



Видео: телеграм-канал "На видео видно"