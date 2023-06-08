Шестеро детей пострадали после нападения человека с ножом на юго-востоке Франции – СМИ

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Семь человек, в том числе шестеро детей, получили травмы после нападения человека с ножом во французском городе Анси. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.

По информации СМИ, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их пришлось экстренно госпитализировать на спасательных вертолетах.

Инцидент произошел около 09:45 (10:45 по московскому времени) в парке у озера Анси. Большинство пострадавших – дети в возрасте около трех лет.

Стало известно, что полиция задержала злоумышленника.

"Вооруженный ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции", – написал министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Гонконге. В результате этого погибла женщина. Инцидент произошел на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood.

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