Убийца двух пограничников в аэропорту Кишинева оказался бывшим таджикским полицейским

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Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, убивший 30 июня двух пограничников в аэропорту Кишинева, ранее семь лет служил в таджикском МВД. Затем он был судим за разбой. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорела Чернэуцяну.

"Это обычный преступник. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение. В преступном сообществе, в которое он входил, он был исполнителем. Ранее судим у себя на родине", – сообщил он на брифинге в понедельник.

Чернэуцяну рассказал, что изначально Ашуров не вызывал подозрений, потому что вел себя спокойно и "не числился ни в каких информационных международных базах". Он уточнил, что за год въезд в Молдавию был закрыт 5 тысячам иностранцев.

Инспектор добавил, что сейчас проводится расследование, как в общественное пространство попали фотографии и видео из аэропорта и больницы, в которой находится преступник. Также Чернэуцяну подтвердил, что 3 июля в республику прибыли три сотрудника МВД Таджикистана, которые будут помогать местной следственной бригаде.

Вечером 30 июня Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Как сообщали в местной полиции, ему было отказано во въезде в страну, после чего он открыл огонь и заперся в одном из помещений.

В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что мужчина разыскивается в стране по подозрению в похищении зампредседателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. Уточняется, что преступление тот совершил вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев, чтобы скрыться от следствия.

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева