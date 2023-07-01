Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева находился в розыске – генпрокуратура Таджикистана

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Мужчина, устроивший 30 июня стрельбу в аэропорту Кишинева, находится в розыске по делу о похищении человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Таджикистана.

"Рустам Ашуров <...> разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что преступление тот совершил 24 июня вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев, чтобы скрыться от следствия.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщали в местной полиции, ему было отказано во въезде в страну, после чего он открыл огонь по пограничнику и заперся в одном из помещений.

Позже выяснилось, что стрелок – 43-летний уроженец Таджикистана. В ходе штурма его удалось задержать.

Известно как минимум о двух погибших среди сотрудников воздушной гавани. Ранения получили один из пассажиров и сам стрелявший. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.



Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева