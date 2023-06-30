Стрельбу в Кишиневе устроил гражданин Таджикистана – премьер Молдавии

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Стрельбу в аэропорту столицы Молдавии устроил 43-летний уроженец Таджикистана, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Он отметил, что мужчине запретили въезд в страну по соображениям безопасности.

"Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", – рассказал он в своем аккаунте в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

По его словам, также ранение получил один из пассажиров, ему оказали медицинскую помощь.

Правоохранительные органы в Молдавии были приведены в состояние готовности после теракта, сообщила президент республики Майя Санду.

"Государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова", – написала она в Facebook.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту Кишинева вечером 30 июня. Местная полиция заявляла, что злоумышленник является иностранцем, который приехал из Турции. Отмечалось, что мужчине запретили въезд в Молдавию.

В СМИ сообщали, что иностранец забаррикадировался в одном из помещений аэровокзала, где удерживал заложников.

В результате произошедшего двое сотрудников пограничной службы погибли, еще один пострадал.

Позже прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте, совершенном с убийством нескольких человек. Мужчину могут приговорить к 20 годам лишения свободы за данное преступление.



В Молдавии возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева