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Стрелявший в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии, заявил на брифинге исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну.

"Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице под охраной", – передает ТАСС слова Мунтяну.

Он добавил, что в настоящее время следствие проверяет версию о наличии сообщников у стрелка. Однако сотрудники правоохранительных органов не располагают информацией, является ли стрелявший участником военной или преступной группировки.

Исполняющий обязанности генпрокурора рассказал, что при пограничном контроле и выяснении цели визита в Молдавию мужчина проявлял агрессивность.

"За совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы. Расследованием занимается полиция и прокуратура Кишинева, речь идет о террористическом акте", – заявил Мунтяну.

Он отметил, что во время сопровождения в зал ожидания для депортации мужчина убил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, который отобрал у пограничника. Помимо этого, ранил пассажира, который сейчас находится под наблюдением врачей.

В свою очередь, МИД Таджикистана пока не может подтвердить информацию о том, что стрелок является таджикским гражданином. По словам начальника департамента информации и печати ведомства Шохина Самади, диппредставительство Таджикистана на Украине уже сделало соответствующий запрос и в настоящее время ждет официальную информацию от партнеров Молдавии.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь злоумышленник приехал из Турции.

СМИ писали о том, что стрелок удерживал заложников. Сообщалось о двух погибших. Кроме того, пострадал сотрудник пограничной службы.

Правоохранители задержали стрелявшего. Отмечалось, что в ходе штурма он получил ранения.

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