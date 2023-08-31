В Пермском крае мужчину задержали за отсечение руки у сожительницы

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В Пермском крае мужчина, отрубивший сожительнице кисть, задержан по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, 1 июля 27-летний мужчина в Александровске ножом ампутировал кисть правой руки женщины. Злоумышленника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "з" часть 2 статья 111 УК РФ) и в изнасиловании (часть 1 статья 131 УК РФ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. СК добавляет, что мужчина уже до этого был осужден.

В пресс-службе МВД отметили, что о произошедшем сообщили соседи пары. Тогда 28-летнюю жертву доставили в больницу, а подозреваемый успел сбежать из дома. Оперативники смогли отследить такси, на котором тот добрался до квартиры в Березниках (65 километров от Александровска). Там он находился сутки, а после его задержали.

По данным СМИ, сперва пара жила хорошо, однако через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, не разрешал ей общаться с родственниками и подругами. Летом 2023 года он удерживал женщину в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, сообщает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, мужчина насиловал и избивал сожительницу, иногда использовал для этого металлический турник. После злоумышленник обрил наголо и отрубил кисть. Во время совершения преступлений в квартире был еще пятилетний сын пары, отмечают в СМИ.

Ранее четверо человек избивали и пытали армянина в Иркутске из-за денег и автомобиля. После они отрубили ему мачете кисть руки и несколько раз выстрелили в ноги. Потерпевшему удалось спастись, а злоумышленники скрылись.

Через некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых. Их заключили под стражу. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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