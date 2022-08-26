Ребенку отрубило ногу винтом катера на Оке в Подмосковье

11:42
Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
Несовершеннолетнему мальчику отрубило ногу во время катания на водных лыжах по реке Оке в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, происшествие случилось около 17:00 25 августа. Ребенок тренировался на водных лыжах на Оке. В какой-то момент мальчик отцепился от катера и погрузился в воду.
"После чего водитель маломерного судна, следовавший за ним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на него, причинил моторным винтом тяжкий вред здоровью в виде травмы ноги", – говорится в сообщении.
Следователи организовали осмотр места происшествия, допрос очевидцев и комплекс необходимых следственных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").
Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок получил повреждения в области уха, головы, плеч и рук в результате нападения питбуля в Липецке. Инцидент произошел 14 августа около 02:00 ночи, когда мать ребенка привела домой пьяную компанию. По словам отца мальчика, мать ребенка ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет алкогольными напитками.
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