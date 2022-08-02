Эксперт рассказал, из-за чего ребенок мог лишиться пальцев в казанском фонтане

В Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца во время игры в поющих фонтанах. При этом как именно ребенок получил травму, пока неизвестно. Два пальца из трех хирурги смогли восстановить, третий спасти не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале Москвы 24.



Кто виноват?

В Казань семья мальчика приехала из Свердловской области. 1 августа в Парке Горького шестилетний ребенок побежал играть к "сухому" фонтану (так называют фонтаны без чаши, где струи бьют прямо из-под земли). При каких именно обстоятельствах мальчик повредил ногу, родители не видели. Записи с камер видеонаблюдения тоже не прояснили ситуацию.

В итоге ребенок лишился трех пальцев на ноге, два из которых хирурги смогли пришить, сообщили в следственном управлении СК по Республике Татарстан. Операцию провели в Детской республиканской клинической больнице. Мальчика в стабильном состоянии уже выписали, сообщили телеканалу "Вести-Татарстан" в пресс-службе медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку вместе с полицией проводит районная прокуратура. Место осмотрели представители комитета внешнего благоустройства мэрии Казани, отвечающей за фонтан организации и дирекции парков и скверов города.



пресс-служба мэрии Казани Они также связались с родителями малыша, встретились с ними в парке, чтобы предложить поддержку и помочь в лечении. Вся оказанная помощь была сделана с согласования с родителями.

Отдельно в мэрии обратили внимание на решетки, которые установлены в поющих фонтанах: по одной из предварительных версий, ребенок мог лишиться пальцев из-за них. Однако точно такие же решетки устанавливают в фонтанах по всей стране, и подобных ЧП нигде раньше не случалось, подчеркнули в мэрии города.

"Углы решетки не настолько острые, чтобы сами по себе привести к подобному. В любом случае действия города неокончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося. Город должен точно установить причину и убедиться, что у фонтана безопасно", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что рядом с фонтанами установлены таблички с правилами поведения. В частности, там запрещено бегать и оставлять без присмотра детей до семи лет. После случившегося власти города собираются увеличить эти таблички.

"Вся нога в крови"

Фото: телеграм-канал Mash Iptash

Отец мальчика Владислав Ремизов рассказал, что вместе с семьей и тремя детьми они были у фонтана около 5–7 минут. Пока сын и дочь играли рядом с ним, старший мальчик побежал к фонтану поиграть со сверстниками, сообщает газета "Известия".





Владислав Ремизов отец пострадавшего мальчика Старший сын побежал ко мне навстречу. Боковым зрением я увидел, что он упал буквально в 2–3 метрах от меня. Я увидел, что вся нога в крови. Нога была возле водосточной решетки. Нога и рядом отвисшие пальчики, которые оторвало.

К ребенку быстро приехала скорая, операция продлилась больше четырех часов. Врачи пришили пальцы и поставили спицы. Отец мальчика уточнил, что один из трех пальцев в итоге не прижился и потемнел, сообщает Life.ru. По данным СМИ, обслуживающая фонтан компания выплатила семье компенсацию в 30 тысяч рублей.

Могло быть хуже?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуации, когда у детей в сухих фонтанах ноги проваливаются в ливневки, происходят редко, рассказал Москве 24 эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов. По его мнению, в Казани мальчик мог пострадать из-за неправильной установки решеток или поломки на месте, которую не устранили.

"Все эти факторы должны продумываться. И они продумываются инженерами, конструкторами, установщиками. Всеми, кто причастен к этому фонтану. И нога ни взрослого, ни ребенка не должна никуда проваливаться. Человек не должен оказываться в ситуации, когда ему отрывает пальцы, когда он получает увечье", – сказал эксперт.

При этом, по его словам, в подобных фонтанах ребенок рискует получить и более серьезные увечья.





Эдуард Халилов эксперт по безопасности и выживанию Когда ребенок бежит, на скользкой поверхности может потерять равновесие, поскользнуться и упасть. Хорошо, если он просто упадет и получит небольшой ушиб руки. Хуже, если повредит себе позвоночник, упадет сильно на копчик. Или еще хуже: ударится затылком о твердую поверхность. Вот такое происходит действительно часто.

"Дети падают, ударяются. Прямо с фонтанов их увозят в травматологию с повреждениями, ушибами, переломами, черепно-мозговыми травмами", – обратил внимание Халилов.

Опасность могут представлять и бьющие из-под земли струи воды. "Ребенок наклоняется, чтобы засунуть туда палец, зажать рукой либо посмотреть, а что там внутри. И в этот момент из сопла выходит струя воды под сильнейшим напором", – предупреждает эксперт. Соответственно, ребенок может лишиться глаза, получить увечья от самой воды, сказал собеседник, добавив, что люди зачастую обращают внимание на инструкции уже после того, как что-то произошло.



