Трое детей пострадали при падении штукатурки в детсаду в Подмосковье

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Трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительным данным, штукатурки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, обрушилась штукатурка в детском саду. Один ребенок с ушибом голени отправлен с родителями делать рентген", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще двое детей после медосмотра отправились с родителями домой.

Замглавы округа Видное Татьяна Квасникова выехала на место происшествия, сообщили агентству в городской мэрии.

Ранее сообщалось, что зеркало рухнуло на ребенка в жилом комплексе "Самолет" в подмосковных Люберцах. На записи с камер видеонаблюдения, которая появилась в Сети, видно, как девочка подходит к зеркалу, а мама стоит от нее в двух шагах. В тот момент, когда ребенок дотрагивается до отражения, конструкция падает.

