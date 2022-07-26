Врачи в Нижнем Новгороде спасли малышу руку, оторванную стиральной машиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Врачи в Нижнем Новгороде спасли пятилетнему мальчику руку, которую оторвало дверцей стиральной машины, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в городе Семенове. Пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ему оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф.

Пострадавшего спецбортом доставили в клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Ему провели операцию по реплантации отчлененной конечности и переливание крови. Операция длилась почти четыре часа и прошла успешно. Удалось восстановить кровоснабжение и жизнеспособность конечности. Ребенок находится в стабильном состоянии, сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что восстановление кровоснабжения конечности – это первый этап. Ребенком займутся нейрохирурги.

Ранее подмосковные медики провели успешную операцию ребенку, пострадавшему в результате нападения обезьяны в деревне Терпигорьево. Инцидент произошел 21 июля. В результате ребенка 2020 года рождения госпитализировали.

По факту нападения сбежавшей обезьяны на ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Проверку также проведет городская прокуратура. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины инцидента.

