Ребенку оторвало пальцы во время игры в фонтане в казанском парке

14:04
Фото: телеграм-канал Mash
В Казани в одном из парков шестилетнему ребенку оторвало пальцы во время игры в фонтане, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Татарстану.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, согласно которому в одном из парков города Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения поющих фонтанов. В дальнейшем два из них хирургам удалось пришить", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По предварительным данным, ребенок вместе с семьей приехал в Казань из Свердловской области.
Ранее сообщалось, что врачи в Нижнем Новгороде спасли пятилетнему мальчику руку, которую оторвало дверцей стиральной машины. ЧП произошло в городе Семенове.
Пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ему оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф.
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