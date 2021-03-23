Московские врачи достали из черепа 10-месячной девочки штырь от игрушки

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Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского извлекли из черепа 10-месячной девочки штырь от игрушечного колесика, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую больницу № 9 имени Сперанского с инородным телом в полости черепа. По словам родителей, ребенок неудачно упал головой на деталь от детской машинки.

Штырь колеса вонзился в теменную область слева. Как показала рентгенография, инородный предмет проник в полость черепа и мог повредить мозг или его сосуды. В связи с этим врачи дополнительно провели нейросонографию – ультразвуковую диагностику головного мозга маленькой пациентки, чтобы исключить наличие внутричерепных гематом и повреждений мозга.

Специальным инструментом хирурги удалили деталь от детской машинки. Затем сделали контрольный рентгеновский снимок, чтобы удостовериться, что в зоне повреждения не осталось частей инородного предмета. Девочку уже выписали домой.

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