Столичные врачи спасли пациентку с 100% поражением легких

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Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с 100% поражением легких из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб столицы в Telegram-канале.

"Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких", – говорится в сообщении. Как рассказывала пациентка, перед госпитализацией она не могла стоять и говорить.

Специалистам понадобилось почти три недели на стабилизацию состояния и перевод женщины из реанимации в палату. При этом во время основной терапии она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации. Возле кровати пациентки постоянно дежурили врачи, оказывающие и моральную помощь.

"Спустя два месяца в стационаре пациентка готовится к выписке", – указано в сообщении штаба.

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