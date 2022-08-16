Ребенка в Москве госпитализировали после ритуального обрезания на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ритуальное обрезание на дому закончилось госпитализацией ребенка на северо-западе Москвы. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

"13 августа 2022 года мужчина, являющийся врачом-хирургом частной клиники, находясь в квартире, расположенной по улице Героев Панфиловцев в городе Москве, при проведении 7-летнему мальчику платной медицинской процедуры причинил ему травматические повреждения", – сообщили в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что родители ребенка решили организовать для него процедуру обрезания на дому. В ходе операции по удалению крайней плоти хирург обрезал мальчику часть полового органа.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Ранее сообщалось, что от взрыва петарды на юге Москвы пострадала 15-летняя девочка. Инцидент произошел днем 8 августа вблизи жилых домов на Чертановской улице. Пострадавшую девочку осмотрели врачи и отпустили домой. Сообщалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

До этого стало известно, что пострадавшую от нападения обезьяны девочку выписали из больницы. Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.