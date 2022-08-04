Пострадавшую от нападения обезьяны девочку выписали из больницы

14:56
Фото: Москва 24
Маленькую девочку, которая пострадала в результате нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы. Об этом сообщает Минздрав Московской области на своем официальном сайте.
"Благодаря слаженной работе врачей функции поврежденных органов – кисти и стопы – были восстановлены. Впереди курс реабилитации. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана", – говорится в заявлении ведомства.
В свою очередь, заведующий детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ Владислав Смирнов отметил, что ребенок поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, девочку положили в реанимацию. У нее были множественные укушено-рваные раны конечностей, разрывы сухожилий и перелом основной фаланги пальца стопы. Пациентке провели несколько операций.
Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.
Позднее Мишонова рассказала, что в результате укусов обезьяны у девочки были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги. После операции их подвижность была восстановлена.
По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи главного следственного управления СК РФ по региону также завели дело о халатности.
Уголовное дело возбудили после нападения обезьяны на девочку в Подмосковье
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