Девочка пострадала от взрыва петарды на юге Москвы

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Следствие проводит проверку по факту инцидента с применением петарды несовершеннолетними, во время которого пострадала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба СК.

Инцидент произошел днем 8 августа вблизи жилых домов на Чертановской улице. Пострадавшую девочку осмотрели врачи и отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время выясняются все подробности случившегося. Следователи опрашивают участников инцидента и их родителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".