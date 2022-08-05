Обвиняемого в убийстве врача в Оренбурге арестовали до 2 октября

17:00
Фото: телеграм-канал SHOT
Обвиняемого в убийстве участкового терапевта в подъезде жилого дома на улице Волгоградской арестовали до 2 октября. Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Оренбурга, передает РИА Новости.
Уточняется, что обвиняемого арестовали, чтобы он не попытался скрыться, оказать давление на участников уголовного процесса, а также воспрепятствовать установлению обстоятельств произошедшего.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении суда.
Тело Елены Федоровой нашли на лестничной площадке дома 2 августа. В подъезде ей нанесли не менее 30 ножевых ранений. Подозреваемого задержали спустя сутки в собственной квартире. По официальной версии, 28-летний мужчина убил врача из личной неприязни.
По данным следствия, личность подозреваемого удалось установить по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения.
Как сообщали СМИ, в день убийства Федорова заменяла свою коллегу, которая была на больничном. Перед тем как отправиться на вызов на Волгоградскую она успела обойти несколько адресов. Камера домофона одного из домов сняла, как подозреваемый ходил за врачом по пятам. Свое лицо мужчина скрыл за медицинской маской, солнцезащитными очками и кепкой.
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