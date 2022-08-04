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04 августа, 16:31

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Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве врача в Оренбурге

"Никогда не здоровался": что известно о подозреваемом в убийстве врача в Оренбурге
происшествиякриминалрегионы

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего врача-терапевта Елены Федоровой. Преступник нанес ей не менее 30 ножевых ранений в подъезде дома, куда она приехала на очередной вызов. При этом соседи семьи, в которой жил нападавший, рассказали, что он всегда был тихим и спокойным человеком. Подробнее – в материале Москвы 24.

Ходил по пятам

Фото: телеграм-канал Baza

Тело Елены Федоровой нашли на лестничной площадке дома на улице Волгоградской 2 августа. В подъезде ей нанесли не менее 30 ножевых ранений, сообщили в следственном управлении СК по Оренбургской области.

Подозреваемого задержали спустя сутки в собственной квартире. По официальной версии, 28-летний мужчина убил врача из личной неприязни.

По данным СМИ, в день убийства Федорова заменяла свою коллегу, которая была на больничном. Перед тем как отправиться на вызов на Волгоградскую, она успела обойти несколько адресов. Камера домофона одного из домов сняла, как подозреваемый ходил за врачом по пятам. Свое лицо мужчина скрыл за медицинской маской, солнцезащитными очками и кепкой.

Врача ждала пожилая женщина, сообщает РЕН ТВ. Когда Федоровой открыли дверь в подъезд, подозреваемый проскочил за ней и изрезал ножом. Девушка звала на помощь, но спасти ее не удалось.

Федорова работала участковым терапевтом во взрослой поликлинике № 3 больницы имени Пирогова с 2020 года после шести лет учебы в Оренбургском государственном медуниверситете. Девушка была продолжателем семейной династии врачей, рассказали в учреждении.

Свои соболезнования семье убитой выразили министр здравоохранения области Татьяна Савинова, главврач больницы имени Пирогова Андрей Карпец, который назвал погибшую "грамотным и внимательным доктором", а также коллективы других медицинских учреждений региона. В поликлинике, где работала Федорова, создали мемориал ее памяти: цветы к нему принесли ее коллеги, пациенты и жители города.

Все медицинское сообщество региона глубоко скорбит. Медики оказывают необходимое содействие следствию. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам врача. Семье окажем всю необходимую помощь.
Татьяна Савинова
министр здравоохранения Оренбургской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

Влюбился в соцсетях?

Фото: МВД РФ

Источники "Комсомольской правды – Оренбург" утверждают, что врача задержанный мужчина увидел в соцсетях и влюбился в нее. Федорова с ним даже не была знакома, девушка уже давно была замужем. Как именно мужчина выследил ее в реальной жизни, пока неизвестно.

В свою очередь, соседи задержанного молодого человека рассказали местному порталу orenday.ru, что парень жил в квартире с пожилыми родителям. "Он всегда тихий, спокойный был. Правда, никогда не здоровался, с соседями не общался", – говорят местные.

По их словам, в момент задержания родители молодого человека не понимали, что происходит в их квартире.

Мать ему сказала: "Как ты мог!", а он только и бросил в ответ: "Ладно, хорош". Было видно, что родители находятся в полной растерянности. Когда он обувался в кроссовки, произнес: "Я был в них". Обувь была очень чистая, вымытая.
соседи подозреваемого в убийстве врача в Оренбурге

У молодого человека есть статус инвалида II группы, он страдает серьезным психическим недугом, сообщает Life.ru. По неподтвержденной информации, подозреваемый уже признался в убийстве.

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