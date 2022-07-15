В России порекомендовали ввести видеорегистраторы в машинах скорой помощи

14:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель международного Союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с "Общественной службой новостей" предложила ввести видеорегистраторы в машинах скорой помощи из-за частого нападения на врачей.
Медицинская помощь оказывается всем гражданам страны. Однако врачи скорой помощи часто сталкиваются с жестоким обращением со стороны пациентов.
По словам Востриковой, проблема вызвана нехваткой персонала в сфере.
"Нехватка кадров приводит к тому, что врач скорой помощи вынужден один приезжать на вызов, подвергая себя опасности. Пациентский экстремизм – проблема, связанная с нашим общим образованием", – поделилась эксперт.
Кроме того, как сообщает Вострикова, в ситуациях часто страдают сотрудники поликлиники и стационаров. По ее словам, видеорегистраторы могли бы стать способом доказательства нападения и помочь с дальнейшим требованием административной или уголовной ответственности для нарушителя. Поэтому устройства для видеозаписи необходимо установить и в медицинских учреждениях.
С введением видеорегистраторов, считает эксперт, качество оказания медпомощи не изменится.
Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил врача скорой помощи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Фельдшера госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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