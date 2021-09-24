СК начал проверку данных об избиении врача в Югре после осмотра пациентки-мусульманки

09:56
Фото: телеграм-канал Baza
Следователи начали проверку информации об избиении врача в Югре после осмотра пациентки-мусульманки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Как отметили в ведомстве, личность нападавшего установлена, основания для его задержания отсутствовали.
Инцидент произошел в четверг, 23 сентября. Житель Нижневартовска избил дерматолога за медосмотр его жены-мусульманки. Врач проконсультировал девушку и осмотрел ее живот. Это не понравилось ее мужу, сразу после осмотра он влетел в кабинет и набросился на врача.
Медика забрали на скорой. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Подозреваемого задержали. Позже девушка сообщила, что была против осмотра у врача-мужчины, но другого специалиста в частной клинике не было.
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