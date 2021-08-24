СК возбудил два уголовных дела после избиения пациентки санитарами психиатрической бригады

Фото: телеграм-канал Mash

Следственные органы возбудили два уголовных дела после избиения женщины санитарами психиатрической бригады скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Возбуждены два уголовных дела – часть 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), часть 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь)", – заявили в ведомстве.

Накануне в социальные сети попал ролик с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте жилого дома во Фрунзенском районе Ярославля.

На кадрах видно, как двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Пытаясь успокоить пациентку, один из санитаров бьет ее в бок. Второй наносит удар в голову.

Проверку по факту инцидента начал департамент здравоохранения Ярославской области, а также прокуратура и следственные органы региона. Вскоре региональный Депздрав сообщил об отстранении сотрудников психиатрической бригады скорой помощи от работы.

По итогам внутренней проверки, проведенной в Ярославской областной психиатрической больнице, главный врач медучреждения Александр Петров заявил, что сотрудников бригады скорой помощи уволили.

Поступившую в медучреждение женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет.