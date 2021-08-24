Санитары психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены из больницы Ярославля

15:54
Фото: телеграм-канал "MASH"
Избивших пациентку санитаров психиатрической бригады уволили из больницы Ярославля, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
"Сотрудники психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены за грубое нарушение служебных обязанностей", – говорится в сообщении.
Главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров рассказал, что поступившую в медучреждение женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет.
В больнице провели внутреннюю проверку. Главврач медучерждения подтвердил, что действия санитаров серьезно нарушают должностные инструкции.
"Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны, даже при применении физических мер. <…> И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может. Пациенты не наказываются, они у нас лечатся", – заявил Петров.
Ролик с установленной в лифте камеры видеонаблюдения накануне попал в социальные сети. Инцидент якобы произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля. На кадрах видно, как двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Потерпевшая кричит, пытается вырваться и отталкивается от стен ногами.
Желая успокоить женщину, один из санитаров бьет ее в бок. Второй медик наносит удар по голове.
В связи с инцидентом проверки начали департамент здравоохранения Ярославской области, а также прокуратура и следственные органы региона.
По итогам проверки региональный Депздрав сообщил об отстранении сотрудников психиатрической бригады скорой помощи от работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: