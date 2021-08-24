Санитары психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены из больницы Ярославля

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Избивших пациентку санитаров психиатрической бригады уволили из больницы Ярославля, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Сотрудники психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены за грубое нарушение служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров рассказал, что поступившую в медучреждение женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет.

В больнице провели внутреннюю проверку. Главврач медучерждения подтвердил, что действия санитаров серьезно нарушают должностные инструкции.

"Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны, даже при применении физических мер. <…> И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может. Пациенты не наказываются, они у нас лечатся", – заявил Петров.

Ролик с установленной в лифте камеры видеонаблюдения накануне попал в социальные сети. Инцидент якобы произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля. На кадрах видно, как двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Потерпевшая кричит, пытается вырваться и отталкивается от стен ногами.

Желая успокоить женщину, один из санитаров бьет ее в бок. Второй медик наносит удар по голове.

В связи с инцидентом проверки начали департамент здравоохранения Ярославской области, а также прокуратура и следственные органы региона.

По итогам проверки региональный Депздрав сообщил об отстранении сотрудников психиатрической бригады скорой помощи от работы.