Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:00

Санитаров из Ярославской области, избивших пациентку, отстранили от работы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Санитаров психиатрической бригады, избивших пациентку в лифте в Ярославле, отстранили от работы. Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов заявил, что действия медиков нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик с установленной в лифте камеры видеонаблюдения накануне попал в социальные сети. На кадрах видно, как двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Потерпевшая кричит, пытается вырваться и отталкивается от стен ногами.

Желая успокоить женщину, один из санитаров бьет ее в бок. Второй медик наносит удар по голове.

Областной департамент здравоохранения сообщил о проведении служебной проверки. По ее итогам глава ведомства заявил об отстранении санитаров.

По словам Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляла пациентку с места проживания в специализированную больницу.

"Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки", – цитирует Тубашова пресс-служба департамента.

Депздрав предоставил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел. В данный момент инцидент проверяют прокуратура и СУ СКР региона.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать