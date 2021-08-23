Санитаров из Ярославской области, избивших пациентку, отстранили от работы

20:00
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Санитаров психиатрической бригады, избивших пациентку в лифте в Ярославле, отстранили от работы. Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов заявил, что действия медиков нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
Ролик с установленной в лифте камеры видеонаблюдения накануне попал в социальные сети. На кадрах видно, как двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Потерпевшая кричит, пытается вырваться и отталкивается от стен ногами.
Желая успокоить женщину, один из санитаров бьет ее в бок. Второй медик наносит удар по голове.
Областной департамент здравоохранения сообщил о проведении служебной проверки. По ее итогам глава ведомства заявил об отстранении санитаров.
По словам Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляла пациентку с места проживания в специализированную больницу.
"Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки", – цитирует Тубашова пресс-служба департамента.
Депздрав предоставил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел. В данный момент инцидент проверяют прокуратура и СУ СКР региона.
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