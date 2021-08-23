В Ярославской области проверят видео, на котором санитары психбольницы бьют пациентку

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Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организуют проверку после появления видео, на котором двое санитаров психиатрической бригады избивали в лифте пациентку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке", – говорится в сообщении ведомства.

На кадрах с установленной в лифте камеры видно, как двое санитаров заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у нее связаны руки. Потерпевшая кричит и пытается вырваться. Чтобы успокоить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет по голове.

В ведомстве отметили, что сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске полиция возбудила административное дело после инцидента в одном из торговых центров, где охранник кулаком ударил в лицо девочку.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшей является 14-летняя девочка, на мать которой возбуждено дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту случившегося продолжается проверка.