В Ярославской области проверят видео, на котором санитары психбольницы бьют пациентку

17:26
Фото: телеграм-канал Mash
Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организуют проверку после появления видео, на котором двое санитаров психиатрической бригады избивали в лифте пациентку. Об этом сообщает РИА Новости.
"Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке", – говорится в сообщении ведомства.
На кадрах с установленной в лифте камеры видно, как двое санитаров заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у нее связаны руки. Потерпевшая кричит и пытается вырваться. Чтобы успокоить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет по голове.
В ведомстве отметили, что сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Челябинске полиция возбудила административное дело после инцидента в одном из торговых центров, где охранник кулаком ударил в лицо девочку.
В пресс-службе уточнили, что пострадавшей является 14-летняя девочка, на мать которой возбуждено дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту случившегося продолжается проверка.
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